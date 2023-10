Chef Rodrigo Oliveira revela qual é o seu restaurante favorito; confira

O chef Rodrigo Oliveira, conhecido pelo seu aclamado restaurante Mocotó em São Paulo, assumiu o papel de jurado na 10ª edição do MasterChef Brasil, transmitido pela Band, sucedendo Henrique Fogaça. Ele lidera as cozinhas do Mocotó, um restaurante que há quase duas décadas atrai tanto turistas brasileiros quanto estrangeiros em busca de uma autêntica “comida com sabor de Brasil”.

Quando não está à frente das operações no Mocotó, em São Paulo, o chef Rodrigo Oliveira gosta de explorar diversas opções gastronômicas pela cidade. Ele compartilhou para a Casa Vogue suas recomendações favoritas.

Para o chef, o bar do Luiz Fernandes é uma instituição da boemia paulistana, oferecendo os melhores petiscos e as cervejas mais geladas. O Sushi Hiroshi se destaca como um dos melhores restaurantes japoneses da cidade, com a vantagem de estar situado longe do agito da zona sul. Além disso, a Casa Garabed é conhecida por ter as melhores esfihas de São Paulo, assadas em um forno a lenha centenário dentro do que já foi o lar dessa família libanesa.

Receitas testadas e aprovadas

