Rodrigo Oliveira, do Mocotó, faz mudanças em restaurante para receber pets

Para quem gosta de levar o pet nas saídas para almoço e jantar, agora terá um novo restaurante para aproveitar as refeições ao lado do animal de estimação. O premiado restaurante Mocotó, que completou recentemente 50 anos, adaptou as unidades da Vila Medeiros e da Vila Leopoldina para receber os pets.

Chef do restaurante desde 2001 e ex-jurado do programa Masterchef, Rodrigo Oliveira é “pai” dos cachorros Max, Dara e Farofa.

“O Mocotó preparou junto com GranPlus um novo espaço para as pessoas irem com os seus pets. Nosso lema é ‘acolher bem sem olhar a quem’. É claro que a gente não ia deixar os amiguinhos de quatro patas de fora. Os tutores vão encontrar colchonete à disposição se quiserem deixar o pet confortável perto da mesa, água fresca e um mimo do chef. GranPlus deixou conosco refeições especiais para os nossos amiguinhos”, contou o chef Rodrigo ao site Cães e Gatos.

O gerente Executivo de Marketing da BRF Pet, Denis Nakashima, explica que a ação vai ao encontro das transformações da sociedade, na qual o pet tem sido incluído cada vez mais na rotina das pessoas.

Receitas testadas e aprovadas

