O fim do ano sempre é marcado por comemorações, sejam elas com a família, amigos ou até mesmo colegas de trabalho. E para quem quer fechar os trabalhos em grande estilo, nada melhor do que organizar uma boa festa da firma com receitas fáceis de lanches.

A seguir, confira preparos fáceis, rápidas e deliciosas. Para saber mais dicas sobre o que levar para as festas de fim de ano, leia a matéria de Gabriel Salim, no Paladar.

Quiche de queijo minas frescal, tomatinhos e manjericão

Quiche de queijo minas frescal Foto: Las Chicas

A massa amanteigada e o recheio macio tornam essa receita de quiche de queijo minas frescal perfeita para as festas de Natal e Ano Novo. Com um tempero especial de manjericão, noz-moscada e pimenta-do-reino, essa quiche vai te surpreender pela praticidade e equilíbrio de sabores. Veja a receita completa.

Torta de alcachofra e queijo minas

Torta de alcachofra e queijo minas Foto: Phiroza Gastronomia/ Divulgação

A torta de alcachofra com queijo minas é a receita perfeita para as festas. Ela também leva creme de leite para deixar tudo mais cremoso. É perfeita para comer com saladas e ainda serve como prato principal e lanche. Veja a receita completa.

Burrata com molho romesco

Burrata com molho romesco Foto: Restaurante Far Niente/ Divulgação

A burrata com certeza é uma ótima opção para os encontros de fim de ano. Com textura cremosa e sabor único, ela acompanha molho romesco, que apresenta uma picância incrível. Veja a receita completa.

Sangria sem álcool

Sangria sem álcool Foto: Giulia Howard/Estadão

A sangria é um drinque que tem a cara das festas de final de ano. Fácil de fazer, o coquetel fica lindo na mesa e é muito apreciado. Essa versão sem álcool substitui o vinho tinto por suco de uva e o espumante por refrigerante de limão. Veja a receita completa.

Bolo de coco gelado

Bolo de coco gelado Foto: Mauro Holanda | Bar da Dona Onça

Uma das receitas de maior sucesso é o bolo gelado de coco. A sobremesa é fácil de fazer e perfeita para levar para a firma e comemorar com os colegas o fim do ano. Veja a receita completa.