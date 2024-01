Relembre a 2ª melhor marca de maionese eleita em 2023 pelo Paladar

Em 2023, o Paladar organizou uma degustação às cegas que avaliou 8 marcas de maionese disponíveis no mercado por meio de um júri composto por especialistas, que elegeram as posições avaliando critérios como cor, aroma, textura e sabor.

Com o resultado, a Hemmer ganhou o 2ª lugar no pódio de melhor maionese do mercado, principalmente por apresentar sabores levemente ácidos e adocicados, além da textura lisa.

Apesar de receitas de maionese caseira tomarem conta das redes sociais, a do supermercado ainda é a preferência do público. Para conferir o ranking completo, leia os detalhes da matéria da jornalista Chris Campos.