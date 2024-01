Relembre o melhor doce de leite eleito pelo Paladar em 2023

O doce de leite é um dos produtos mais amados pelos brasileiros e, apesar de fazer parte da cultura e gastronomia do Brasil, também pertence à culinária dos hermanos argentinos e uruguaios.

De olho na popularidade do doce, o Paladar decidiu realizar um teste às cegas com as 10 marcas mais encontradas nos supermercados.

Os jurados convidados avaliaram nos doces de leite o uso equilibrado do açúcar, a cor e a textura caramelizada dos produtos.

A marca vencedora foi a Havanna, que trouxe um doce saboroso, bem caramelizado, que lembra a textura do doce de leite argentino. Segundo os especialistas, é a opção perfeita para recheios por ser um produto mais firme.

Para saber a posição das outras marcas de doce de leite avaliadas pelo Paladar, leia a matéria completa.