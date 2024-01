Restaurante, conhecido pela feijoada, fecha as portas após 70 anos em São Paulo

O restaurante Star City, conhecido por servir feijoada todos os dias, fechou as portas. O estabelecimento, que fica no bairro da Santa Cecília, no centro de São Paulo, funcionava há 70 anos e lamenta dar fim a sua história.

“Fomos forçados a encerrar o nosso funcionamento. Lutamos desde a pandemia para que isso não acontecesse, mas o financeiro falou mais alto que a emoção e o valor sentimental. Somos eternamente gratos a todos que nos acompanharam e nos prestigiaram ao longo destes 70 anos”, diz o texto publicado no Instagram do restaurante, no último sábado, 20.

A casa foi fundada em 1953 na avenida Angélica, próximo à faculdade de medicina da Santa Casa. Em 1962, mudou-se para um outro ponto na rua Frederico Abranches, onde funcionava até hoje.

O restaurante era comandado pela terceira geração da família. Patricia Vieira tocava a casa com o pai, Milton Buzzo, desde 2021.

Apesar do anúncio de fechamento, Patricia explicou em um vídeo, publicado na rede social do restaurante, que há a possibilidade do estabelecimento voltar a abrir as portas daqui a algum tempo.