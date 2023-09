Restaurante prepara a comida com calor do sol; saiba mais

A ideia de criar uma cozinha solar surgiu de um projeto social de pesquisadores do Instituto de Nutrição e Tecnologia Alimentar da Universidade do Chile. No início dos anos 1990, os pesquisadores entenderam que a região do Vale do Elqui podia ser melhor aproveitada, oferecendo fonte de energia gratuita combatendo a pobreza local.

A rotina do restaurante Delicias del Sol é totalmente sem gás, energia elétrica ou lenha, utilizando apenas energia solar para cozinhar. Todos os dias, o almoço começa às 9h, e dependendo da época do ano, o prato muda o tempo de preparo. Como por exemplo o frango, que demora cerca de três horas para ser cozido.

No verão, a temperatura dentro das panelas pode chegar a 180°C, e do lado de fora, 35°C. Segundo o Uol, o restaurante também utiliza ingredientes que são todos plantados, colhidos e produzidos no local, que conta com horta orgânica e receitas próprias

Curte gastronomia?

