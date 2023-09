Ana Maria Braga tem atitude inusitada ao vivo depois de provar receita; assista

Na última quarta-feira (30), durante a exibição ao vivo do programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga arrancou risadas dos telespectadores e dos colegas no estúdio depois experimentar um prato recém preparado.

No quadro “Feed da Ana”, onde ela prepara alguma receita que está em alta na internet, a apresentadora provou um waffle de arroz ao lado de Ju Massaoka, mas não se agradou do resultado e cuspiu o pedaço que estava em sua boca um guardanapo, surpreendendo a todos.

“Olha, eu não gostei, tá? Eu vou falar o quê? Eu não gostei porque o arroz ficou parecendo um pau, entendeu? Não tem textura esse arroz. Muito duro. O sabor é neutro, o arroz não tem gosto igual sushi e... eu não gostei!”, confessou Ana aos risos.

Aproveitando o clima engraçado, Louro Mané comentou que “sinceridade é tudo”, e em seguida Ana Maria ponderou: “Gosto e outras coisas na vida... cada um tem o seu!”.

De acordo com informações do portal IG, o waffle de arroz - também chamado de sushi waffle - é uma criação da influenciadora estadunidense Alexa Santos e o preparo consiste em colocar arroz de sushi na máquina de waffle e finalizar com legumes e pedaços de peixe.