Restaurante temático do Jurassic Park chega a São Paulo

O Jurassic Park Burger, restaurante criado pela parceria entre o estabelecimento e a Universal Studios e a Iron Studios, chegou ao Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo (SP), neste mês.

O espaço conta com mais de dois mil metros com 20 ambientes diferentes decorados com dinossauros e outros itens cinematográficos exclusivos.

O restaurante temático traz uma imersão na franquia por meio de experiências sensoriais com cheiros, objetos táteis e sons, além de apresentar aos visitantes cortes exclusivos dos filmes, disponibilizados e autorizados pela Universal Studios.

De acordo com o jornal Panrotas, o estabelecimento tem cardápio único, desenvolvido pelo chef Bazilho, com entradas compartilháveis, saladas, hambúrgueres, opções vegetarianas pratos especiais e sobremesas, que integram a imersão no universo de Jurassic Park.