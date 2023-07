Restaurantes passaram a fazer doces e pratos salgados rosa para chamar a atenção da clientela, mas qual o risco disso? Docente de nutrição explica Foto: Banco de Imagens | Unsplash

O filme “Barbie” (2023) estreou na última quinta-feira (20) nos cinemas brasileiros. Antes disso lanchonetes e lojas de todo o país já apostavam na cor rosa da boneca para diferentes produtos e alimentos. Em Presidente Prudentes (SP), a situação não é diferente.

Empreendedores aproveitaram o hype do filme para adicionar o rosa em seus pratos. Um deles é o sushi rosa.

Um restaurante de comida japonesa, localizado no bairro Cidade Universitária, apostou no “Combo da Barbie”, que conta com: uramaki kani do chefe, uramaki salmão pink, niguiri de kani, joe saint peter pink, uramaki soft e uramaki skin com cream pink.

Gabriel Albino é o dono do restaurante e informou ao G1 que a ideia surgiu a partir da tendência do filme, “que é um ícone feminino por gerações”.

“Nós, junto com nossa equipe de marketing, tivemos a ideia de envolver nosso público nesse universo rosa”, afirmou Albino.

O restaurante também tem uma parceria com a franquia de cinema da cidade e está realizando sorteios dos ingressos do filme para os clientes.

O “Combo da Barbie” estará disponível no cardápio durante o tempo em que o filme ficar em cartaz. O proprietário reforça que a procura está sendo alta, já que “os clientes adoraram a ideia”.

O estabelecimento também está fazendo uma promoção no rodízio de comida japonesa durante os dias 20 e 22 de julho, especial para clientes que estiverem vestindo alguma peça rosa.