No próximo domingo, 11, é comemorado o Dia dos Pais e nada melhor do que um almoço para celebrar a data. Para quem mora em São Paulo, especificamente no Centro da cidade, alguns restaurantes aproveitaram a ocasião para preparar menus especiais exclusivos para a comemoração, entre eles o Paloma, Carlota e Su. Para saber mais estabelecimentos que tem pratos próprios para a data, leia a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Paloma

O bar de vinhos no Copan oferece, por R$ 160, um menu fechado especial para o Dia dos Pais. Assinado pela chef Gabriela Guerriero, o cardápio tem como entrada salada de tomates com anchovas, alcaparras fritas e manjericão acompanhada por focaccia. Para os principais, há três opções: filé ao molho bernaise e fritas com páprica defumada, linguine com bisque de camarão, mexilhão, molica e limão siciliano e berinjela defumada com hommus de feijão branco, grão-de-bico crocante e harissa, pimenta típica do noroeste africano. A sobremesa é o creme de queijo com zabaione de café, laranja cristalizada e crumble de especiarias.

Endereço: Av. Ipiranga, 200, República.

Carlota

O Carlota também terá receitas especiais para o Dia dos Pais. Prestes a completar 30 anos, o restaurante servirá uma entrada, um prato principal e uma sobremesa selecionados pela chef Carla Pernambuco. A entrada exclusiva é a abóbora cabotiá assada com manteiga defumada, nuts e coalhada (R$ 50). Para o principal, o gnocchi com erva doce e linguiça artesanal e fonduta de parmesão (R$ 90). A sobremesa é uma opção cheia de frescor e envolve morangos assados com creme de chocolate branco e marshmallow (R$ 39).

Endereço: R. Sergipe, 753, Higienópolis.

Su

O restaurante japonês Su, no piso Veiga Filho, localizado dentro do Shopping Pátio Higienópolis, traz uma receita exclusiva para o Dia dos Pais. Durante o almoço e jantar será servido o wagyu na pedra vulcânica (R$66, cortes de wagyu, shoyu amanteigado). Entre as sugestões de acompanhamento estão Potato Salad (batata, sunomono, picles de cebola roxa defumada, pó de nori- R$37) e a Salada de Horenso (espinafre, molho de gergelim- R$30).