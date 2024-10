Rio Coffee Nation 2024: 5 atrações imperdíveis no maior evento de café do RJ

O Rio Coffee Nation 2024 promete ser o maior evento de café do Rio de Janeiro, reunindo especialistas, baristas e apaixonados pela bebida em uma programação repleta de experiências sensoriais e educativas.

Workshops com baristas renomados

Uma das atrações mais aguardadas do Rio Coffee Nation 2024 são os workshops ministrados por baristas de renome nacional e internacional. Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas de preparo, métodos de extração e degustação com profissionais experientes, ampliando seu conhecimento sobre o café.

Os amantes de café poderão explorar novos sabores com as degustações especiais de diferentes tipos de grãos e métodos de torra. Durante o evento, serão oferecidas provas de cafés de diversas regiões do Brasil e do mundo, permitindo uma verdadeira imersão nas diferentes nuances da bebida.

Exposição de marcas e inovações

O evento também contará com uma ampla exposição de marcas de café, que vão apresentar suas novidades e inovações no setor. Máquinas, acessórios, cápsulas e blends exclusivos serão exibidos, destacando as tendências do mercado e as tecnologias que estão revolucionando o preparo da bebida.

Além disso, contará com a competição de baristas é outro destaque do evento, onde profissionais irão disputar quem prepara o melhor café em diferentes categorias. É uma oportunidade para os visitantes assistirem ao vivo as habilidades e técnicas desses mestres do café, além de se inspirarem para aprimorar suas próprias práticas.

Palestras sobre sustentabilidade

Além de entretenimento e aprendizado prático, o Rio Coffee Nation 2024 vai abordar questões importantes como a sustentabilidade na produção de café. Especialistas do setor discutirão práticas sustentáveis, comércio justo e como o mercado cafeeiro pode se tornar mais responsável ambientalmente.

Espaço para cafés especiais

No evento, haverá um espaço dedicado aos cafés especiais, que ganharam destaque no Brasil nos últimos anos. Os visitantes poderão conhecer produtores locais, entender mais sobre os processos de cultivo e torrefação e, claro, provar alguns dos melhores cafés especiais do país.

Cafeterias pop-up

Por fim, o Rio Coffee Nation 2024 também trará cafeterias pop-up espalhadas pelo local do evento. Esses espaços temporários serão comandados por algumas das melhores cafeterias do Brasil, oferecendo aos visitantes a chance de experimentar cafés preparados por baristas de diferentes estilos e regiões.

O Rio Coffee Nation 2024 será uma verdadeira celebração do mundo do café, com atrações imperdíveis para quem deseja mergulhar nesse universo. Prepare-se para uma experiência inesquecível e descubra tudo o que esse evento tem a oferecer. Confira matéria completa no link