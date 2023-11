Rodrigo Oliveira será jurado do MasterChef+?

Na 10ª edição do MasterChef, Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó, entrou para o programa fazendo uma substituição do chef Henrique Fogaça - que precisou se afastar das gravações por motivos pessoais.

Com a grande expectativa nessa 2ª temporada de MasterChef+, é comum surgir dúvidas sobre quais serão os jurados.

O portal da band revelou que, dessa vez, o elenco contará com os chefs Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça, ou seja, não teremos Rodrigo Oliveira no time.

A estreia do programa acontecerá nesta próxima terça-feira (21) e contará com participantes amadores com mais de 60 anos de idade, que enfrentarão diversos desafios durante a trajetória gastronômica.

