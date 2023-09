Rodrigo Oliveira revela o critério que decidirá o vencedor do MasterChef

O MasterChef Brasil já está em sua reta final, e logo chegará ao fim. O top 5 já está formado, e é no próximo episódio que Ana Carolina, Danilo, Jucy, Luma e Wilton enfrentarão os desafios para garantir a vaga na semifinal da temporada. Agora, é preciso manter a cabeça no lugar para garantir o troféu da 10ª temporada.

Rodrigo Oliveira, chef e jurado dessa edição, conta que é importante manter a cabeça no lugar, mas também criar uma boa estratégia de menu, para executar tudo com perfeição, e levar o grande prêmio. Além disso, é importante que a pessoa saiba lidar com a pressão da final.

O chef, para a Band, falou sobre as diversidades e origens nesse top 5 da temporada, e conta que sabe o como o programa interfere na realidade das pessoas, fazendo com que os competidores estejam a um nível de igualdade, a já considera uma grande vitória.

