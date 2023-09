MasterChef 2023: Rodrigo Oliveira conta detalhes de sua experiência como jurado pela primeira vez

A 10ª edição do MasterChef Brasil terminou na última terça-feira (12) elegendo Ana Carolina e Wilton como campeã e vice-campeão, respectivamente, depois de uma emocionante e acirrada prova final. A temporada celebrou nove anos de lançamento no Brasil e contou com muitas inovações.

Entre elas esteve a participação de Rodrigo Oliveira como jurado pela primeira vez. O chef atuou na edição inteira substituindo temporariamente Henrique Fogaça, que reservou um período para cuidar de sua família e de sua saúde. Confira mais detalhes sobre seu afastamento aqui.

Em entrevista exclusiva ao Band.com, Rodrigo Oliveira compartilhou um pouco de como foi sua jornada no programa: “Só emoção, né?! Não teve um dia tranquilo [...] Ver através da tela já é poderoso, agora imagina viver isso”. E quando perguntado sobre como foi trabalhar com Helena Rizzo e Érick Jacquin, ele respondeu com orgulho: “Um privilégio, fui estagiário deles por esses meses, impossível medir o quanto aprendi, o quanto cresci e o quanto me diverti [nos bastidores]”.

O chef encerra sua participação no talent show gastronômico mais popular do Brasil, mas não deixa os estúdios da Band. Ele agora integra o elenco do programa ‘Melhor da Noite’, exibido nas segundas-feiras a partir das 20h30.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Responsável por chefiar os restaurantes Balaio IMS e Mocotó, Rodrigo Oliveira tem seu trabalho reconhecido nacional e internacionalmente por trabalhar com uma cozinha com ‘sabor de Brasil’. Aprenda a fazer sua famosa parmiegiana pernambucana e o seu conhecidíssimo dadinho de tapioca.