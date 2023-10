Roteiro gastronômico: Conheça os PFs aprovados por Chefs no Centro de São Paulo

Encontrar e classificar os melhores Pratos Feitos (PFs) de São Paulo é uma tarefa desafiadora, considerando a profusão dessas delícias em cada esquina e bairro da cidade.

O Paladar resolveu enfrentar esse desafio de forma criativa, convidando um grupo de chefs renomados para elegerem seus favoritos. No entanto, essa missão não resultou em um ranking definitivo, mas sim em mais de 30 indicações distintas, destacando a riqueza da cena gastronômica da cidade.

A solução encontrada foi dividir essas escolhas por regiões, e começamos essa jornada no centro de São Paulo, com as preferências de chefs como Wanderson Medeiros, Carole Crema, José Guerra, Raphael Vieira, Fred Caffarena e Pedro Drudi.

Entre as opções no centro de São Paulo, o Bar do Estadão se destaca com seu famoso lanche de pernil, mas também oferece um PF com Picadinho e Alcatra, acompanhados de arroz branco soltinho, feijão de caldo e batata frita crocante.

PUBLICIDADE

O Bagaceira, escolha de José Guerra, na Santa Cecília, surpreende com o Picadinho da casa e outras opções como milanesa e peixe à dorê. O Tradição do Mineiro, localizado na República, não é um PF tradicional, mas oferece pratos mineiros personalizados que são uma escolha incontestável para quem busca o autêntico sabor de Minas.

Além disso, o Sabor da Pérsia adiciona um toque de tempero árabe aos PFs, servindo pratos típicos do Irã, como espetinhos e shawarmas, no estilo de nosso PF diário. Por fim, o Merenda da Cidade, novo empreendimento de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, mantém a qualidade e oferece opções como bife à rolê e peixada.

Mas a lista de opções não para por aí, e se você deseja descobrir mais sobre esses incríveis PFs, suas características e onde encontrá-los, não deixe de ler a matéria completa do repórter Matheus Mans no Paladar. Clique aqui para explorar a culinária irresistível do centro de São Paulo.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.