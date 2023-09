Saiba como é comer no restaurante eleito o melhor do mundo

O restaurante Central, situado no coração do vibrante bairro de Barranco em Lima, Peru, não é apenas um estabelecimento gastronômico, mas uma experiência sensorial única, que transcende a simples degustação de pratos. Sob a batuta do renomado casal de chefs peruanos, Virgilio Martínez e Pía León, o local se destacou ao ponto de ser coroado como o melhor restaurante do mundo pelo prestigiado ranking 50 Best, uma iniciativa da revista Restaurant. Em uma reportagem da revista Forbes, uma repórter relatou como é viver essa experiência.

Ao adentrar o espaço, ela conta, os visitantes são recebidos com uma calorosa recepção que inicia uma jornada inesquecível. Uma recepcionista conduz os convidados através de uma horta produtiva, que já oferece um vislumbre do que está por vir. A trajetória leva à visão da grandiosa estrutura que abriga o restaurante, onde uma equipe de garçons altamente treinados está pronta para atender com excelência.

O ambiente é cuidadosamente orquestrado para encantar os sentidos desde o primeiro momento. As mesas de mármore, finamente adornadas, destacam-se não apenas pela elegância, mas também pela apresentação de uma seleção de ingredientes exóticos e diferenciados, cuidadosamente escolhidos pelos chefs para compor os pratos que conquistaram paladares ao redor do mundo.

A experiência gastronômica é elevada a um novo patamar com o menu degustação “Mundo Mater”. Trata-se de uma verdadeira jornada por diversos ecossistemas peruanos, onde cada prato representa uma altitude específica, variando de 15 metros abaixo do nível do mar até impressionantes 4.200 metros acima. Ao longo de aproximadamente três horas, os comensais são convidados a explorar uma rica tapeçaria de sabores e texturas, que inclui pimentas peruanas, batatas brancas desidratadas, cogumelos e até espinhos de pirarucu.

O Central não é apenas um restaurante, mas um embaixador da rica biodiversidade peruana, apresentando aos seus visitantes uma viagem culinária inigualável, onde a gastronomia se encontra com a arte, a cultura e a natureza, oferecendo uma experiência que promete ficar gravada na memória de cada convidado.

