Saiba como é feito o hot dog chileno, eleito o 2º melhor do mundo pelo TasteAtlas

O Chile é conhecido por seus vinhos e bebidas típicas que encantam turistas, mas também tem uma variedade de comida de rua que impressiona, com pratos e lanches práticos para o dia a dia.

Um dos mais famosos e conhecidos é a versão do cachorro quente chileno, conhecido como “completo”. Recentemente, o TasteAtlas classificou a iguaria como o segundo melhor hot dog do mundo, com uma nota média de 4,3 estrelas de um total de 5.

Feito com salsicha cozida servida em pães simples, o lanche é finalizado com quantidades generosas de diversos condimentos, guacamole, tomates picados e maionese de leite, em uma combinação de sabor leve e textura cremosa. Também é comum encontrar esse sanduíche com chucrute de repolho.

O grande campeão do ranking foi o Choripán, da Argentina, que foi incluído na categoria de cachorros quentes, apesar de levar linguiça ao invés de salsicha.

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.