Saiba como preparar um pudim de iogurte perfeito: veja receita e mais dicas

Comum em festas, almoços e jantares de família ou alguma ocasião especial, o pudim é um dos doces mais queridinhos entre os brasileiros, e é justamente por ser tão popular que existem por aí várias receitas diferentes, que alteram os tipos e as quantidades de ingredientes.

Um deles é o pudim de iogurte, uma receita servida no restaurante Virado que deixa o doce com uma massa muito cremosa e levemente ácida, mas preservando as outras características da versão convencional.

Ingredientes necessários

Nessa versão da sobremesa, os ingredientes são poucos: 4 ovos, 100 mililitros de leite integral, 100 gramas de iogurte natural e 390 gramas de leite condensado. Veja o passo a passo completo aqui.

O leite condensado ideal

Para chegar à melhor versão possivel dessa receita, é importante prezar por ingredientes de qualidade. As principais marcas de leite condensado vendidas no mercado passaram pelo teste do Paladar com especialistas, que analisaram as amostras em quesitos como consistência, sabor, rendimento e performance em receitas. Confira o resultado na matéria ‘Qual o melhor leite condensado do mercado?’, por Chris Campos.

O iogurte ideal

Outro produto que passou pelo teste do Paladar é o iogurte natural. Especialistas provaram às cegas amostras de 9 marcas, levando em conta textura, sabor e coloração. Veja o ranking completo através da matéria ‘Qual é o melhor iogurte natural?’, por Chris Campos.