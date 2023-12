Saiba o que é vieira na gastronomia e confira 5 receitas com a iguaria

Você já ouviu falar em vieira? O molusco de carne branca com duas conchas em forma de leque é muito usado na gastronomia. Ele tem uma carne de consistência mais firme do que a de outros moluscos, como a ostra, e costuma ser servido grelhado ou gratinado.

No mercado, há algumas opções de vieiras, que são classificadas em dois grupos. As vieiras de baía são pequenas e com sabor da carne mais doce e suculento. Elas também são mais caras, por serem mais raras. Já as chamadas vieiras de mar, têm carne adocicada e úmida, com cores que variam de bege pálido ao rosa.

Na hora de escolher as vieiras, prefira as brilhosas e com cheiro doce e fresco. Elas podem ser armazenadas na geladeira por até dos dias e podem ser compradas em qualquer época do ano desde que estejam congeladas.

Confira cinco receitas com vieira

Salada de vieiras

Uma entrada leve para fazer em apenas cinco minutos, basta descongelar, lavar e secar. A única recomendação é temperar só na hora de servir com limão-siciliano, gengibre, azeite, pimenta do reino branco e flor de sal. Veja aqui.

Vieiras com feijão guandu

Essa receita oferece uma mistura de sabores com feijão cozido e finalizado com as vieiras por cima. Para dar mais sabor, você pode colocar sal Maldon e codium no prato pronto. Veja aqui.

Sanduíche bombe de vieira e lardo do Evvai

Esse sanduíche tem o preparo feito desde o início, com a receita do pão, molho e por fim o receheio com vieiras. O quitute traz um ar refrescante e diferente. Veja aqui.

Casquinha de vieira

Esse prato é servido diretamente na casca da vieira e leva além dos moluscos muito queijo e temperos. Veja aqui.

Ceviche de vieira e ameixa

Uma experiência mais agridoce, essa receita traz a vieira com a ameixa, suco de limão e pimenta. Veja aqui.