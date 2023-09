Aprenda a fazer 5 pratos refrescantes com frutas e enfrentar a onda de calor

Em pleno setembro, os termômetros do país inteiro têm registrado temperaturas entre 30°C e 40°C. Essa forte onda de calor é um dos mais recentes resultados da ebulição global, que marcará graves mudanças climáticas nos próximos anos.

Certamente esse problema ambiental exige grandes mudanças coletivas. A sociedade terá de mudar as formas de produção e consumo exploratórios para evitar (ou ao menos amenizar) destinos antes só descritos em distopias catastróficas, mas, enquanto isso não acontece, medidas individuais para manter-se fora de alguns riscos são essenciais.

Uma delas é investir na hidratação consumindo muita água e fazendo refeições leves, com muitas frutas, verduras e vegetais. Foi pensando nisso que o Paladar reuniu 5 receitas que utilizam frutas para você reproduzir em casa. Veja a lista abaixo:

Cheesecake de manga

Doce e muito suculenta, a manga já é deliciosa por si só, e pode tornar uma sobremesa ainda mais saborosa. Confira a receita da Confeitaria Marília Zylbersztajn aqui.

Cheesecake de manga Foto: Rubens Kato

Moqueca de Banana-da-terra

Frutas podem fazer parte de pratos salgados também, e pasme: o resultado é delicioso. Aprenda a fazer a moqueca que substitui carne de peixe por um elemento de origem vegetal seguindo as instruções disponíveis aqui.

Moqueca de Banana-da-terra Foto: Fernanda Aidar Lunes

Insalata pera e gorgonzola

Essa salada leve e refrescante promete uma explosão de sabores por combinar pera, tomate, nozes, queijo e outros ingredientes. Veja a receita completa do Maremonti aqui.

Insalata pera e gorgonzola Foto: RICARDO DANGELO

Crudo de peixe e beurre blanc de abacaxi

Receita do Saz Restaurante, esse prato traz o equilíbrio perfeito entre os sabores salgado e doce unindo peixe e abacaxi. Aprenda a reproduzi-lo aqui.

Peixe com molho de abacaxi Foto: Laís Acsa

Laranja à moda do kibutz

Combinando fatias de laranja com biscoito de azeite, essa sobremesa do Shoshana Delishop cai muito bem no atual ‘verão fora de hora’. Veja o passo a passo para fazê-la aqui.