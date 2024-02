Saiba quais bares vão transmitir o Super Bowl em São Paulo

No próximo domingo, 11, será realizado o Super Bowl 2024, e para o fãs de futebol americano há lugares em São Paulo que vão transmitir o jogo em meio a uma grande festa.

Para aqueles que pretendem acompanhar a partida e todo o show do evento, o Boteco São Bento e São Conrado Bar são ótimas opções.

Os bares terão telões com áudio para transmitir a final disputada por Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. No cardápio, as casas contam com petiscos, sanduíches, pratos, grelhados na chapa, sobremesas e chope.

Por se tratar do Super Bowl, não será possível fazer reservas e o atendimento será por ordem de chegada.