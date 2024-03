Saiba quais frutas, verduras e legumes estão em sua melhor época para compra

Durante todo o ano há frutas, legumes e verduras que são mais populares em cada estação e indicadas para fazer receitas ou apenas para serem incluídas na alimentação.

Durante o mês de março, em São Paulo, é possível encontrar uma grande variedade de frutas, verduras e legumes em sua melhor época, como abacate, abacaxi, ameixa, banana-maçã, banana-nanica, coco verde, figo, fruta do conde, goiaba, limão, maçã, pera, uva, pêssego e tangerina.

Além das frutas, há os legumes, que incluem abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, chuchu, gengibre, inhame, milho verde, jiló, pepino, quiabo e tomate. Já para as verduras, o destaque fica com acelga, alface, alho-poró, endívia, escarola, repolho, rúcula e salsa.

Nessa estação da comida, uma boa ideia para as frutas, além da alimentação saudável, é o preparo de drinques, como a tradicional caipirinha. Uma sugestão também são as sobremesas, como banoffee, mousse, entre outras.

Já para legumes e verduras, as melhores receitas são as salgadas e podem incluir uma lasanha de berinjela ou uma salada caesar fresca e crocante. Você consegue conferir essas e outras receitas, testadas e aprovadas, no Paladar.