Frutas do verão: sete receitas doces com frutas da estação

Com o verão a todo o vapor, há frutas que melhor se adaptam à estação nos cultivos e entregam melhores produtos nos mercados e feiras. As frutas da estação são suculentas e repletas de nutrientes importantes para a nossa saúde, como a vitamina C e potássio.

Essas frutas também ficam ótimas em doces refrescantes, dando sabores e texturas variadas. Separamos sete receitas açucaradas e perfeitas para você aproveitar as frutas da estação - confira abaixo a nossa seleção.

Sorbet de melancia com coco

Sorvete caseiro de melancia com coco Foto: Ana Bacellar/Na Cozinha da Helô/Divulgação

A melancia e o coco são frutas repletas de água e que funcionam muito bem juntas. A chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, ensina a fazer um sorvete à base de água prático e perfeito para se refrescar nos dias quentes.

Veja a receita

Bolo de limão com iogurte

Bolo de limão com iogurte Foto: Ana Bacellar/Na Cozinha da Helô/Divulgação

Esse bolo de limão leva iogurte natural na massa, o que adiciona leveza e sabor à receita (também é possível usar o sem lactose para os intolerantes). Clique no link abaixo para ver o passo a passo desse bolo elaborado pela chef Heloísa Bacellar, que é batido no liquidificador.

Veja a receita

Compota de laranja

Compota de laranja da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Você pode utilizar essa compota de laranja com cravos da chef Helô Bacellar para acompanhar pratos doces e salgados, ou ainda saborear por si as rodelas de laranja caramelizadas, que ficam macias e docinhas. Confira o passo a passo no link abaixo.

Veja a receita

Flan de frutas da estação

Flan de frutas variadas da chef Helô Bacellar Foto: Ana Bacellar

A chef Heloísa Bacellar também ensina a fazer um prático e versátil flan de frutas, que pode ser adaptado às suas frutas do verão favoritas, como uva, maracujá e manga sendo algumas das tantas possibilidades. Basta usar a polpa da sua fruta favorita para preparar essa sobremesa prática e que não precisa ir ao fogo.

Veja a receita

Smoothie de manga com damasco e laranja

Smoothie de manga e damasco. Foto: Renata Kerkmeester

Essa receita de smoothie de manga do chef Tiago Lopes é perfeita para os dias de calor do verão, com ingredientes saudáveis e sem adição de açúcar, uma vez que o damasco cumpre o papel de adoçante natural ao lado do suco de laranja também presente no preparo.

Veja a receita

Creme gelado de manga com coco

Creme de manga com coco. Foto: Ana Bacellar/Na Cozinha da Helô/Divulgação

Ainda aproveitando a manga, Helô Bacellar ensina a preparar um creme gelado dessa fruta com coco, para você aproveitar uma sobremesa econômica e de rápido preparo. Clique no link abaixo para ver como fazer.

Veja a receita

Bolo mousse de maracujá

Fatia de bolo mousse de maracujá Foto: Istock

A chef Fádia Cheaito, do Sheike Culinária Árabe, ensina a fazer um bolo mousse de maracujá para aproveitar a época da fruta, com uma massa fácil de fazer e o recheio de mousse com apenas três ingredientes.

Veja a receita