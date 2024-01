Saiba quais são os melhores restaurantes de Recife para comer arrumadinho, segundo ranking

Além de Recife (PE) figurar entre as Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo, de acordo com a classificação do TasteAtlas, a plataforma internacional também elencou o arrumadinho como um dos pratos populares da região.

Este prato tradicional combina ingredientes como feijão, vinagrete, vegetais e carne seca, resultando em um aperitivo saboroso. Na região, existem restaurantes que desempenham um papel de destaque na produção do arrumadinho. Confira:

Bar do Tonhão

Beca Bar

Bar Petiscos do Neto

Como funciona o TasteAtlas?

Os usuários da plataforma compartilham suas experiências amadoras ao explorarem a gastronomia do país. Em seguida, têm a opção de atribuir notas de 0,5 a 5,0, durante a avaliação, contribuindo assim para a coleta de dados gastronômicos sem cunho profissional.