Descubra as melhores receitas com tomate do mundo de acordo com ranking internacional

Na última sexta-feira (08) foi divulgado o ranking anual do TasteAtlas que contempla os 100 melhores pratos à base de tomate originários de diferentes países do mundo todo, mostrando que a fruta (isso mesmo, tomate é uma fruta, e não um legume) pode ser muito versátil e fazer mais do que aparecer em saladas.

Aqui, se faz necessário frisar que os rankings do TasteAtlas não possuem nenhuma ligação com o âmbito da gastronomia profissional.

As listas são resultado de usuários amadores da plataforma que registram suas experiências com comidas e bebidas atribuindo notas de 0,5 a 5. Assim, o site coleta os dados fornecidos por internautas espalhados pelo mundo todo, calcula a média e divulga as notas finais.

Veja, abaixo, as 10 receitas que ganharam mais destaque na avaliação popular e seus respectivos países:

10°: Sanduíche de lomo (Córdoba, Argentina)

9°: Yemista (Grécia)

8°: Pizza caprese (Itália)

7°: Parmegiana à napolitana (Campânia, Itália)

6°: Murgh makhani (Deli, Índia)

5°: İskender kebap (Bursa, Turquia)

4°: Dakos (Creta, Grécia)

3°: Pizza marguerita (Nápoles, Itália)

2°: Chancho en piedra (Curicó, Chile)

1°: Pizza napolitana (Nápoles, Itália)

Receitas testadas e aprovadas

