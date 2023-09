Saiba qual é a bebida alcoólica mais consumida na América

Quase dois terços dos americanos afirmam beber álcool, seja cerveja , vinho ou destilados. E, de acordo com uma pesquisa realizada, que entrevistou 1.015 adultos em todos os 50 estados e em Washington, DC, 62% dos entrevistados disseram que “têm a oportunidade de consumir bebidas alcoólicas”.

Na pesquisa, segundo o Food&Wine, a faixa etária mais jovem (entre 18 e 34 anos) relatou beber cerveja e bebidas alcoólicas com mais frequência do que as outras duas faixas etárias; as outras duas demos optaram pelo vinho quase duas vezes mais que os mais jovens.

Com isso, eles observaram que a cerveja era “menos dominante” como escolha de bebida do que era no início dos anos 2000, enquanto o vinho ganhou como uma bebida cada vez mais popular.

Receitas testadas e aprovadas

