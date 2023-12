Saiba qual é a melhor linguiça toscana para churrasco de fim de ano

A linguiça toscana sempre se destaca como uma escolha infalível ao preparar um churrasco. Sua facilidade de preparo a torna uma opção que costuma agradar a todos os paladares, além de ser mais acessível em termos de custo se comparada a outras carnes.

Com isso em mente, o Paladar decidiu realizar um teste envolvendo dez diferentes marcas de linguiça toscana disponíveis nos supermercados, com o objetivo de avaliar a qualidade desses produtos. Jurados convidados foram incumbidos dessa missão, levando em consideração critérios como sabor, textura, aparência e composição da carne. O teste foi conduzido às cegas, com as linguiças sendo preparadas na brasa antes de serem degustadas pelos especialistas.

Para o corpo de jurados, a Perdigão destacou-se como a melhor marca de linguiça toscana disponível no mercado. A carne foi descrita como incrivelmente suculenta e saborosa, além de exibir uma aparência atraente e uma moagem de alta qualidade. Além disso, o produto demonstrou um equilíbrio notável no que diz respeito ao teor de sal e gordura, atingindo a medida perfeita. Confira na matéria da repórter Chris Campos o ranking completo da avaliação. O teste foi realizado em julho de 2023.