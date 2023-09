Aprenda qual o melhor preparo para cada tipo de linguiça

Na hora de comprar linguiça no mercado, podem surgir muitas dúvidas, afinal: é tudo igual? Pensando nessas questões, e para auxiliar o consumidor durante da compra, o Paladar convidou o professor do curso de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, Dawilson Fonte, para explicar, confira:

Linguiça Calabresa

A linguiça calabresa é feita com carne suína, ela é curada e costuma ter um sabor picante. Ela pode ou não ser submetida ao processo de estufagem ou algo similar para desidratação e ou cozimento. Neste caso, o processo de defumação é opcional.

Linguiça Portuguesa

A linguiça portuguesa é de carne suína, curada e submetida ao calor da defumação. Normalmente possui um formato de ferradura, e um sabor forte de alho.

PUBLICIDADE

Linguiça Toscana

Com junção de carnes suína e gordura suína, esta linguiça é crua e curada

Paio

O paio é um tipo de linguiça que mistura as carnes suína e bovina, é embutida em tripas naturais ou artificiais, curada e submetida à ação da defumação.

PUBLICIDADE

Chorizo Argentino

É uma linguiça de carne de porco picada e marinada com temperos como o colorau, além de ser coberta com a pele do porco. E, apesar do nome, a origem é espanhola.

Morcela

Mesclada com tripas de porco ou de carneiro, a morcela é recheada de sangue coagulado e outras especiarias.