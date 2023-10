Saiba qual é o segundo melhor tomate pelado para molho no mercado

Tomate pelado é um verdadeiro aliado para muitas pessoas na rotina agitada da cozinha. Basta abrir a lata e, em questão de minutos, o molho de tomate está pronto para ser preparado ao gosto do cozinheiro. Muitos acham essa praticidade uma verdadeira salvação nas tarefas diárias. Além disso, o custo muitas vezes justifica o investimento, especialmente quando se encontram marcas acessíveis nos mercados locais. No entanto, há momentos em que a latinha de 400g parece estar com um preço exorbitante...

Na hora de escolher entre as diversas opções nas prateleiras dos supermercados, a maioria das pessoas acaba levando em consideração apenas o preço. Mas será que todos os tomates pelados são iguais? Será que possuem a mesma qualidade ou características que garantem a preparação de molhos saborosos?

O Paladar, convidou um juri especializado para testar os produtos e, o tomate Paganini, que ocupa o segundo lugar no ranking do nosso teste foi bastante elogiado pela textura pastosa, mais encorpada, e pelo fato de as frutas manterem a estrutura original na lata. A acidez foi classificada como bem equilibrada. A coloração do produto também agradou bastante.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira sugestões de pratos deliciosos aqui.