Kotori é um restaurante japonês localizado em Pinheiros que conquistou o lugar de 64° melhor restaurante da América Latina segundo o ranking “Latin America’s 50 Best Restaurants”. No cardápio, eles servem pratos para compartilhar que variam de 36 a 68 reais. Entre eles, ramen, panqueca japonesa de polvo e omelete de camarão.

Seu diferencial são os espetinhos que aproveitam todas as partes do frango, desde a sobrecoxa até moela, fígado, coração e sambiquira, a “bundinha” do animal. Os espetos variam de 12 a 18 reais. Há outras opções também: polvo (R$35,00), omelete (R$18,00) e os vegetarianos de quiabo e abobrinha, ambos a 10 reais cada.

Saiba mais sobre os melhores restaurantes da América Latina aqui.

Serviço

Onde: R. Cônego Eugênio Leite, 639 - Pinheiros

PUBLICIDADE

Horários de funcionamento:

Terça a sexta: 19h-23h30

Sábado: 12h-16h / 19h-23h30

Domingo: 12h-17h

Fechado todo último domingo do mês