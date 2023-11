O restaurante do chef Marco Renzetti Fame Osteria abriu em 2022 como um restaurante escondido e próprio para experiências gastronômicas únicas. A culinária italiana é o carro-chefe da casa. Em 2023, consagrou-se como o 57° melhor restaurante da América Latina segundo o ranking “Latin America’s 50 Best Restaurants”.

Não há site ou cardápio no Instagram, mas os posts com imagens dos pratos são de dar água na boca. Em seu perfil pessoal, o chef divide com os seguidores um gostinho do que está disponível na experiência: porcini e cebola, carbonara, ostras com caldo de presunto e muito mais!

No cardápio, está apenas o menu degustação que custa 540 reais.

Serviço

@fame_osteria

Horários de funcionamento:

Somente com reserva, pelo número (11) 99364-4442

Almoço: Sábado às 13h30

Jantar: Terça-feira a sábado às 20h30

Endereço: Rua Oscar Freire, 216 - Jardins