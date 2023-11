Saiba quanto custa comer no melhor restaurante da América Latina

Comer no restaurante Maido é uma experiência gastronômica única que combina as tradições culinárias do Peru e do Japão em pratos criativos e inovadores.

O restaurante foi eleito o melhor da América Latina em 2023 pelo 50 Best Latin America, e oferece diversas opções para os comensais.

Experiência Maido: Cerca de R$ 1.180 por pessoa. Esta é a experiência padrão, que permite explorar a fusão única da cozinha nikkei.

Experiência Maido com Harmonização: Por volta de R$ 1.964 por pessoa. Esta opção inclui a combinação de vinhos ou bebidas selecionadas para realçar os sabores dos pratos.

Experiência Maido com Harmonização sem Álcool: Aproximadamente R$ 1.309 por pessoa. Ideal para aqueles que preferem opções não alcoólicas de harmonização.

Experiência Vegetariana: Cerca de R$ 850 por pessoa. Uma alternativa vegetariana à experiência Maido, que oferece pratos deliciosos para os amantes de vegetais.

Experiência Vegetariana com Harmonização sem Álcool: Por volta de R$ 1.309 por pessoa. Uma versão vegetariana com opções de harmonização de bebidas não alcoólicas.

*Valores apurados em 28/11/23 no site do restaurante Maido.

Como é comer no Maido: o melhor restaurante da América Latina de 2023

No Maido, os comensais podem esperar uma jornada culinária que combina ingredientes frescos e técnicas culinárias criativas. A cozinha nikkei, que une influências japonesas e peruanas, é o destaque do menu. Prepare-se para ser surpreendido com pratos como niguiri à la pobre e emulsão de alga japonesa nori com leite de tigre peruano.

Além disso, a opção de harmonização oferece a oportunidade de experimentar uma seleção cuidadosamente escolhida de vinhos ou bebidas que complementam perfeitamente os sabores da comida, tornando a refeição ainda mais memorável.

Em resumo, comer no Maido é uma viagem culinária extraordinária, onde as culturas peruana e japonesa se fundem harmoniosamente para criar uma terceira realidade gastronômica. Os preços são aproximados e estão sujeitos a variações, por isso, é aconselhável verificar diretamente com o restaurante para obter informações atualizadas.