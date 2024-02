Sanduíche: 3 opções rápidas para fazer no carnaval

A época de Carnaval é repleta de festas e blocos temáticos que chamam as pessoas para as ruas para dançar, cantar e beber. E com tanto gasto de energia, é preciso cuidar para estar bem disposto antes e depois da farra.

Uma ótima ideia para garantir vitalidade até o fim da folia é ingerir comidas leves que sustentem, como sanduíches, que podem ajudar a evitar um mal-estar e a ressaca que pode aparecer no dia seguinte.

A seguir, confira 3 sugestões de sanduíches para comer antes e depois dos blocos.

Sanduíche de patê de atum

O clássico sanduíche de patê de atum é fácil de preparar e não tem como errar. Molhadinho e delicioso, ele ajuda a matar a fome e garante energia até o fim do dia. Veja a receita completa aqui.

Sanduíche de salpicão e rosbife

Tradicional nas festas de fim de ano, o salpicão é uma receita que pode cair muito bem na composição de lanches, especialmente quando acompanhado de rosbife. Veja a receita completa aqui.

Sanduíche de peru e abacate

Essa receita de sanduíche é ideal para quem deseja um lanche rápido, fácil de preparar e muito saboroso. Perfeito para o Carnaval, o lanche traz a junção do peru com o abacate de forma equilibrada e surpreendente. Veja a receita completa aqui.