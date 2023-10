Sanduíche japonês pode custar mais de R$ 500 em São Paulo

Sanduíche de origem japonesa que une filés de porco empanado a fatias de pão macio, o katsu sando vem ganhando popularidade nos arredores da cidade de São Paulo, e também ganhando versões abrasileiradas.

Uma delas é a desenvolvida por Fabio Lazzarini, chef do Varanda - uma das casas de carne mais prestigiadas da região -, que utiliza um famoso acompanhamento do churrasco nacional como base: o pão de alho. Outra adaptação que torna a combinação muito saborosa é a substituição do filé suíno pela carne wagyu.

Fernanda Meneguetti detalha a trajetória de Lazzarini até chegar na criação ideal que leva pão com muita manteiga, mussarela, salsinha e alho junto à mais nobre peça de carne do mundo, cujo preço pode chegar R$ 583 por porção, na matéria ‘Conheça o pão de alho mais sexy e o katsu sando mais caro da cidade’, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

