São Paulo lança guia turístico com as 148 melhores padarias do Estado

O Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo está sendo é lançado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Turismo e Viagens de SP. Para fazer parte da lista, foram selecionadas 148 padarias paulistas pela Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de SP e pela Sampapão.

A ideia do guia é destacar algumas das padarias mais importantes do estado de São Paulo, com características distintas e que as tornam interessantes do ponto de vista turístico.

A maior parte dos estabelecimentos, entretanto, atende a vizinhança, com fornadas em horário marcado e pães artesanais fresquinhos. As maiores são minoria, mas não perderam o caráter intimista e a hospitalidade.

Para saber mais sobre as padarias selecionadas, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

