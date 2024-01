Sorvete de creme: qual foi a 3ª melhor marca do mercado eleita por Paladar?

Durante o ano de 2023, entre os testes promovidos pelo Paladar em conjunto com um júri especializado, a Kibon ocupou o terceiro lugar no pódio da edição sobre os melhores sorvetes de creme vendidos no supermercado.

Os especialistas consideraram que a marca apresenta características como boa estrutura, aroma agradável e toques de baunilha no sabor. Apesar disso, o sorvete de creme da Kibon perdeu pontos por causa do amargor ao final da degustação citado por alguns dos jurados.

O resultado levou em consideração aspectos como textura, visual, aroma e sabor entre as sete versões puras e comuns nas prateleiras. Para saber mais, leia a matéria de Danielle Nagase clicando aqui.