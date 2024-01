Sorvete nas férias: três sorveterias que você precisa visitar

Tomar bons sorvetes pode transformar o final de semana de muita gente, principalmente daqueles que são exigentes em relação ao sabor e preparo dos gelados. Se você é fã de sorvetes artesanais, na casquinha ou no copinho, ou mesmo de sabores diferentões, que tal conferir algumas das melhores opções de São Paulo?

Selecionamos casas que valorizam os ingredientes e que despertam verdadeira paixão em quem experimenta suas iguarias. Veja a lista para curtir nas férias:

Baobá

Inaugurada no início de 2020, a loja oferece uma seleção de sorvetes elaborados praticamente do zero. O doce de leite, por exemplo, fica apurando em fogo baixo durante dois dias. Depois, é utilizado em sabores como o doce de leite mesclado, que é um dos carros-chefes da marca. A vitrine também ostenta uma linha de sorvetes veganos, à base de leite de castanha de caju, além de sorbets como o de mexerica, maçã verde e maracujá. Com apenas um sabor, o potinho pequeno sai por R$ 17 e na casquinha custa R$ 20,50.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1078, Jardim Paulista. 3251-1408. 12h/18h (sáb. e dom. 12h/18h45).

Albero dei Gelati

A Albero dei Gelati tem uma proposta totalmente diferente: gelatos agrícolas. A casa, com sede na Itália e com duas unidades em São Paulo, produz gelatos ao modo italiano, mas com base em ingredientes locais, vindos de produtores próximos. Os sabores variam, mas são boas pedidas gelatos como o de chocolate com cachaça e queijo Canastra com mel e castanha de caju. Os preços? Seja no copinho ou casquinha, sai por R$ 16, o pequeno; R$ 22, o médio; R$ 27, o grande.

Onde: R. dos Pinheiros, 342 - Pinheiros. (11) 3063-1821. Todos os dias das 10h/23h.

Le Botteghe Di Leonardo

Com três lojas em São Paulo, a marca com sede na Itália apresenta uma linha de gelatos produzidos a partir de preceitos da gelateria italiana. Na vitrine, clássicos como pistache siciliano e stracciatella de amarena (à base de fior di latte e calda de cerejas), além de sabores à base de produtos locais. É o caso de sorbettos de cambuci, cupuaçu e de caju. Os copinhos no Le Botteghe apresentam os seguintes preços: mini (50ml - R$ 12), pequeno (80ml - R$ 17), médio (120ml - R$ 19) e grande (150ml - R$ 21).

Onde: R. Oscar Freire, 42, Jardim Paulista. 2528-2000. 13h/21h (6ª e sáb. 13h/22h. dom. 12h/ 21h).