Suco de uva integral: Casa Madeira é eleita a marca n° 1 do mercado segundo especialistas

As variedades de sucos de uva no mercado são infinitas. Com diferentes embalagens, nomes e cores muitas vezes fica difícil escolher qual a melhor opção para levar para casa.

Foi pensando nisso que o Paladar organizou mais um teste com especialistas, para mostrar ajudar o consumidor a entender quais marcas oferecem o melhor suco de uva integral por um preço que vale a pena.

No total, foram avaliadas 10 marcas que asseguram comercializar um produto sem aditivos, e o que teve melhor pontuação do júri e ficou em primeiro lugar foi o suco de uva da Casa Madeira.

“Encorpado e potente. Tem um pouco de tudo: aroma agradável e marcante, sabor acentuado da uva (que permanece na boca), frescor, acidez equilibrada, presença de taninos e açúcar na medida certa”, foi como o juri definiu o produto nº1 do mercado.

Vale citar que a marca, a saber, faz parte da Famiglia Valduga, cujos vinhedos estão localizados no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha (R$ 24,99, 1l)

Para conferir quais sucos ocuparam o segundo e terceiro lugar confira a matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

