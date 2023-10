Aprenda a fazer xarope de açúcar para adocicar melhor os seus drinques

Se você é um admirador da coquetelaria e da mixologia, provavelmente já reproduziu alguns drinques em casa que levavam açúcar na composição e percebeu que o ingrediente não dissolve muito bem no álcool, acumulando no fundo do copo ou deixando a bebida com um aspecto granuloso.

Para solucionar isso, um prepáro básico é a solução: o xarope de açúcar, que é muito simples de ser feito, leva apenas dois ingredientes e, depois de pronto, pode durar até um mês na geladeira, aumentando a praticidade na hora de fazer drinques futuros.

Com o xarope (ou calda) de açúcar, suas bebidas ficarão mais leves, com um toque mais suave e agradável ao paladar, podendo ser usado na caipirinha, no espresso martini, no pisco passion, entre uma infinidade de possibilidades. Aprenda a fazer seguindo o passo a passo disponível aqui.