Tábuas de corte: qual é a mais segura para evitar contaminação? Veja receitas

Cozinhar pode ser uma delícia e os pratos podem agradar ao final da receita, mas existem alguns cuidados que precisam ser tomados, principalmente quando se trata do corte de carnes e os utensílios utilizados para isso, como tábuas de cortes.

Os utensílios usados na cozinha para facilitar o preparo dos alimentos muitas vezes podem atrapalhar, já que servem de moradia para os mais diferentes tipos de micro-organismos.

Tábuas de corte estão envolvidas em casos de contaminação cruzada, pois contribuem para que micro-organismos sejam transferidos de um alimento para outro. Portanto, acertar na escolha do utensílio ajuda a evitar a ingestão desses componentes nocivos, como mostra a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Confira abaixo quais são as melhores e as piores opções para ter na cozinha:

Tábua de aço inoxidável

As tábuas de aço inoxidável são ótimas para ter ao lado durante o preparo das receitas. Elas são resistentes, não apresentam risco de acúmulo de resíduos e são fáceis de higienizar. No entanto, cozinheiros reclamam que a superfície lisa e rígida acaba com as facas. Além disso, elas podem ser escorregadias.

Tábua de vidro

Outra que facilita a limpeza e costuma apresentar durabilidade, é a tábua de vidro. O manuseio, porém, precisa ser feito com cuidado para evitar acidentes. É uma uma boa opção para ter na cozinha.

Tábua de plástico

São as mais usadas, tanto em casa quanto em restaurantes. A dica é ter mais de uma em casa para manter a exclusividade entre os tipos de alimentos, especialmente em relação às carnes. Assim, fica mais fácil evitar qualquer tipo de contaminação.

Vale destacar que o toque frequente das facas favorece o desgaste da tábua. Quando ela começar a apresentar marcas escuras, é hora de trocar.

Tábua de madeira

Embora seja uma das mais bonitas, ela não é a melhor opção. Foi proibida em cozinhas industriais e também não é recomendada para cozinhas comuns. Com o passar do tempo e o contato com as facas, surgem fissuras na sua superfície e esses arranhões servem de reservatórios para micróbios.

Essas tábuas são muito utilizadas em churrascos e acabam desempenhando até o papel de bandeja na hora de servir os convidados. mas é preciso tomar cuidado, nenhum item pronto para o consumo pode passar pela madeira se, anteriormente, ocorreu a manipulação de alimentos crus ali.

O uso, no entanto, não é proibido. Em caso de tábuas novas, elas podem ser usadas com os devidos cuidados na cozinha. Ao cortar carnes cruas, por exemplo, deve-se evitar o manuseio de outros alimentos.

Receitas para utilizar tábuas

Picadinho de carne Foto: Luna Garcia

As tábuas de corte são necessárias principalmente em receitas que levam algum tipo de proteína animal, como um picadinho de carne, que fica delicioso acompanhado de arroz. Outras opções que precisam do utensílio são o tradicional filé de frango, que pode ser incrementado com temperos, e a costelinha de porco, que precisa ser divida, quando não é comprada já partida.