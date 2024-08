Descubra as melhores maneiras de usar o tamarindo em receitas e para a saúde

O tamarindo é originário da África, mas amplamente cultivado em regiões tropicais ao redor do mundo, especialmente na Ásia e na América Latina. Ele cresce em uma vagem marrom, que pode atingir até 15 centímetros de comprimento.

Além disso, é uma fruta com sabor ácido, doce e azedo ao mesmo tempo, conhecido por ser bem marcante. Ela vem da planta Tamarindus, por isso sua vagem é comestível, doce e densa, algo que chama bastante atenção em suas características.

Na culinária, o tamarindo é extremamente versátil. É usado para fazer sucos, molhos, chutneys, doces e até como tempero para pratos salgados, como curries e marinadas. Seu sabor único faz dele um ingrediente essencial em diversas cozinhas, especialmente na indiana, tailandesa e mexicana. Chegando também no Brasil, ele está espalhado por diferentes estados, na Bahia, por exemplo, existem passas feitas com a vagem inteira, sem casca, empanada em açúcar e seca ao sol. Do Centro-Oeste, há geleias, até mesmo sorvetes. Em Manaus, é conhecida por fazer ótimas limonadas.

Essa fruta é rica em nutrientes, sendo utilizado em várias práticas medicinais tradicionais. Além disso, possui ácidos tartárico, cítrico, málico e acético marcantes e respondem pelo gosto azedo e sabor peculiar, fazendo dela um ótimo tempero também em molhos para salada. Esses benefícios do tamarindo, aliados ao seu sabor único, fazem dele um ingrediente valioso tanto na culinária quanto na medicina tradicional.

Tipos de tamarindo

Tamarindo doce

Essa variedade é mais comum em regiões como o México e a Tailândia. Sua polpa tem um sabor mais suave e adocicado. Mais comum em pratos doces.

Tamarindo ácido

Mais tradicional na culinária indiana e africana, o tamarindo ácido possui uma polpa com um sabor marcadamente azedo. É muito utilizado como tempero em pratos salgados.

Bolas de tamarindo

Receita de bolas de tamarindo Foto: Felipe Rau

Confira três receitas para usar mais dessa fruta na cozinha. Começando, pelas bolas de tamarindo que vão contar com uso de pimenta vermelha seca em flocos, entre os ingredientes. Além disso, uma dica é não esquecer de tirar as sementes na hora de comer. Confira a receita completa neste link.

Peixe com molho de tamarindo

Receita de peixe com molho de tamarindo Foto: Felipe Rau|Estadão

Nesta outra receita, você conta com um modo de preparo com quatro passos completos e uma lista repleta de ingredientes que você vai precisar na hora de fazer o molho de tamarindo. Lembre-se de temperar bem o peixe. Veja a receita completa neste link.

Roll de vitela com molho de tamarindo e vinho marsala

Receita de roll de vitela com molho de tamarindo e vinho marsala Foto: Daniel Teixeira|Estadão

Por fim, nesta última receita você vai precisar dividir a bancada com duas partes: o pernil e o molho de tamarindo. Veja o passo a passo completo aqui.