A Tailândia é um país do sudeste asiático próximo ao Vietnã, Laos, Camboja e Mianmar. Com ingredientes bem frescos e uma mistura de sabores sem igual, a culinária tailandesa é famosa por unir sabores picantes e temperos a macarrões à base de arroz, frutos do mar diversos e legumes e verduras.

Um dos pratos clássicos da comida tailandesa é o famoso Pad Thai, que leva camarão e outros frutos do mar, que se combinam a um macarrão de arroz bem fino e frito.

Além dessa receita tradicional, também existem outras delícias típicas da Tailândia que você pode saborear em São Paulo. Confira três restaurantes que valem muito a pena conhecer:

Mestiço

Com entradas, saladas, massas, carnes, caldos e sobremesas, o Mestiço é um restaurante de culinária contemporânea que une Tailândia e Bahia em receitas únicas e muito saborosas. Aberto desde 1997, quem assina o cardápio é a chef Ina de Abreu, baiana que viajou à Tailândia em 1996 determinada a conhecer melhor a gastronomia do país.

PUBLICIDADE

O menu inclui vários pratos típicos: Krathong-thong, que consiste em cestinhas tailandesas de massa crocante, recheadas com frango, milho e especiarias (R$56); Ko Phi Phi - salada tailandesa picante e morna que leva camarão, lula, hortelã, coentro, palmito, alface lisa e condimentos (R$115); Ko Phai, peixe tipo namorado em cubos ao curry vermelho tailandês, com aspargos, leite de coco e especiarias (R$127); Sukthothai, um caldo tailandês de frango, leite de coco, erva cidreira e cogumelos shimeji; e, claro, o famoso Pad Thai, talharim tailandês com frango, broto de feijão, amendoim, camarão seco e especiarias (R$103).

Serviço

Endereço: Rua Fernando de Albuquerque, 277 - Consolação

Horários: Domingo e segunda das 12h às 23h; Terça a quinta das 12h às 00h; Sexta e sábado das 12h às 01h.

Instagram: @restaurante_mestico

PUBLICIDADE

Ping Yang

Com menu assinado pelo chef Maurício Abdalla Thomaz, entusiasta da culinária tailandesa e do sudeste asiático como um todo, o Ping Yang abriu as portas em São Paulo em 2023. Apesar de recente, já conquistou o coração dos paulistanos e, inclusive, a reserva é fortemente recomendada aos clientes, pois o salão costuma ficar bem cheio todos os dias.

O restaurante classifica-se como de “cozinha tailandesa tradicional e moderna, livre de estereótipos” e possui um cardápio bem típico, com espetinhos de frango no curry (R$32) e de carne de porco grelhada (R$28), saladas que variam de 29 a 51 reais e pratos com vegetais, carnes variadas e molhos tipicamente tailandeses. A faixa de preço dos pratos principais varia entre 39 e 115 reais.

Serviço

Endereço: Rua Doutor Melo Alves, 767 - Cerqueira César

PUBLICIDADE

Horários: Segunda a quarta das 19h às 23h; Quinta a sábado das 19h às 23h45. Fecham aos domingos e na última segunda-feira do mês.

Instagram: @pingyangsp

Marakuthai

A chef Renata Vanzetto fundou o Marakuthai com a proposta de ser uma cozinha contemporânea inspirada na Tailândia. Vanzetto não está mais à frente da casa, mas o cardápio segue com comidas tradicionais e inclui um menu executivo com entrada, prato principal e sobremesa no valor de 67 reais. Há também os pratos do dia que variam de segunda a sexta e custam 57 reais.

Pratos fixos da casa são o Ásia, de tirinhas de frango no molho curry amarelo, leite de coco, vagem, cebolinha e acompanhado por arroz jasmim (de grão longo) e couscous marroquino, e o Kampuchea, com um toque levemente agridoce e que é composto por tirinhas de carne no molho de curry vermelho com cenoura, cebola e toque de açúcar mascavo, acompanha arroz jasmim e farofa de banana.

PUBLICIDADE

Serviço

Endereço: Alameda Lorena, 1.295 - Jardim Paulista

Horários: Segunda a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h; Domingo das 12h às 17h e das 19h às 23h.

Instagram: @marakuthai