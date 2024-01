Teste Paladar: qual é o 2º melhor azeite extra virgem do mercado?

Por meio de uma degustação às cegas do Paladar, para eleger os melhores azeites extra virgem do supermercado, especialistas chegaram a conclusão que a marca O.live & Co deveria ocupar o terceiro lugar no pódio.

Para o resultado, o júri especializado considerou 20 marcas disponíveis nas prateleiras, que custam até R$ 70. Além disso, sabor e aroma estavam entre as principais características dos critérios de avaliação.

Entre as três colocadas, a O.live & Co foi descrita como potente por causa da sua picância evidente no paladar. No entanto, na opinião dos jurados, o produto deixou a desejar na fermentação. Para conferir a lista, leia o conteúdo de Chris Campos.