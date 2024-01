Teste Paladar: qual foi a 2ª melhor marca de requeijão do mercado eleita por especialistas?

Em mais uma degustação às cegas, especialistas convidados do Paladar elaboraram uma lista dos melhores requeijões do supermercado, com a Aviação ocupando o 2º lugar no pódio.

Para isso, cerca de 12 marcas foram selecionadas, com o sabor como critério decisivo de avaliação, enquanto firmeza da massa, o aspecto visual e aroma também despenharam papéis importantes no resultado.

A marca que garantiu o 2º lugar agradou ao júri especializado principalmente porque relembrou a textura de um requeijão artesanal. Além disso, o aroma agradável e o sabor que combina acidez e sal também foram notáveis. Para saber mais e ver a avaliação de outras marcas, leia a matéria de Chris Campos.