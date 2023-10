The Taste Brasil: Chef Kalymaracaya Nogueira revela restrição de culinária indígena; descubra

No terceiro episódio do programa gastronômico The Taste Brasil, que foi ao ar na terça-feira (3), Kalymaracaya Nogueira, a única chef indígena do país, foi responsável por comandar as provas da noite.

O desafio exigiu que os cozinheiros usassem em seus preparos um sagu rústico de mandioca de nome poheu. A prova teve eliminação e antes de escolher a pior colher do episódio, a chef contou uma curiosidade sobre a gastronomia indígena.

“A gente não ocupa, na gastronomia indígena brasileira, carnes que são mal passadas”, revelou.

Manu Buffara, umas das mentoras do programa logo se deu conta de que seu time não tinha ido bem na prova. “O meu grupo inteiro fez coisa crua”, lamentou.

Com isso, o desempenho do time da chef Manu não foi dos melhores e um participante acabou eliminado: a escolhida da vez foi Jéssica. Descubra mais sobre a chef Kalymaracaya Nogueira.

