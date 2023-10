The Taste Brasil: Única chef indígena brasileira participa do programa; conheça

O terceiro episódio do programa gastronômico The Taste Brasil foi ao ar nesta terça-feira (03) e contou com uma participação muito especial: Kalymaracaya Nogueira, a única chef índígena do país, responsável por comandar as duas provas da noite.

Vinda de Aquidauana, da aldeia Bananal, no Mato Grosso do Sul, a chef realiza um importante trabalho propagando a gastronomia indígena, e no The Taste não foi diferente. O desafio lançado por ela exigiu que os cozinheiros usassem em seus preparos um sagu rústico de mandioca de nome poheu.

A proposta teve de ser cumprida dentro de uma hora e, para se aproximar ao máximo possível dos processes de culinária indígena, alguns ingredientes foram restritos, entre eles manteiga, creme de leite e leite. Além disso os alimentos deveriam ser bem passados e sem pimenta.

“Que o Brasil conheça um pouco da gastronomia indígena. Estou muito feliz e grata a esses chefs e quero ser surpreendida”, disse Kalymaracaya durante a gravação do programa exibido pelo canal GNT. E acrescentou: “Seguimos todos juntos valorizando a nossa gastronomia brasileira. A minha missão é propagar a valorização dos nossos ingredientes locais, da nossa cultura e da nossa língua. Sou brasileira e valorizo minha terra [...]”.

