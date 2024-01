Tradicional Bolo do Bixiga retorna no aniversário de São Paulo; veja fotos

Nesta quinta-feira (25), a tradição do Bolo do Bixiga, que é feita desde 1985, foi retomada na Rua Rui Barbosa, mantendo a proposta de homenagear o aniversário de São Paulo.

O evento consiste na participação de pessoas que preparam, em suas casas, bolos simples, sem recheios e escolhem a cobertura de preferência. Dessa forma, elas contribuíram para compor a mesa de 470 metros -número que a cidade completa.

Enquanto todos cantaram ‘Parabéns São Paulo’ ao meio-dia, voluntários começaram a cortar e organizar a distribuição dos pedaços nas mãos das pessoas, como explica os posts do Instagram Portal do Bixiga.

Além disso, o evento ficou ainda mais rico com outras atrações, como a participação da Velha Guarda Musical do Vai-Vai, bateria DJ Papaleo, cortejo pelo Parque do Bixiga com Charanga do França e a Trupe Baião de 2.