Testamos 15 marcas de queijo coalho: descubra as 3 melhores

O queijo coalho é um produto tradicional, típico dos estados do nordeste do Brasil e, historicamente, está sujeito a algumas diferenças quanto aos processo de fabricação e das características finais do produto. Mas, o que não falta são variedades de marcas disponíveis no mercado. Sabendo da versatilidade e diferentes formas de fazer queijo coalho no palitinho, o Paladar uniu um time de especialistas para ajudar na escolha da melhor marca disponível.

No entanto, é necessário entender as diferenças entre queijo normal e queijo coalho. Segundo Bruna Moreira, uma das especialistas convidada pelo Paladar, o queijo coalho extrapola os limites da cozinha ou da churrasqueira. “Quando a gente coloca um ingrediente desses no prato, estamos representando não só uma cozinha, mas também toda uma cultura regional”, disse.

A presença do leite cru, segundo os avaliadores, também é um dos fatores que contribui para essa diferença, “muitas vezes, quando feito artesanalmente, é produzido com leite cru, que carrega o terroir do produto”, explica Monica Resende, queijista e proprietária da Mestre Queijeiro. Contudo, alguns produtores têm estendido o processo de maturação conferindo sabores mais amadeirados e de couro ao queijo. O coalho fica realmente com mais sabor ‘de Sertão’, comentou Falco Bonfadini, queijista e proprietário da Galeria do Queijo.

O teste

SAO PAULO SP 26/08/2024 PALADAR - TESTE PALADAR/ QUEIJO COALHO - Teste paladar de queijo coalho.

A avaliação das marcas de queijo coalho foi realizada às cegas, com os jurados degustando uma marca por vez. Na primeira etapa, o queijo foi servido quente, diretamente da grelha, acompanhado por um pedaço de queijo cru. Após experimentarem ambas as versões, os especialistas avaliaram critérios como sabor, textura e aparência para determinar os melhores produtos. Confira abaixo o top 3.

Top 3

Tirolez Polenghi Sol Brilhante

A marca vencedora

O queijo coalho de palito da Tirolez é o vencedor do teste e leva o Selo Paladar de primeiro lugar Foto: Taba Benedicto

Segundo os jurados, essa marca de queijo coalho destacou-se pelo sabor agradável e pela textura consistente, tanto na versão crua quanto grelhada. Um dos especialistas descreveu o produto como “suculento e saboroso”. Quer saber mais sobre as avaliações? Confira neste link.