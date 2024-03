Quais ingredientes definem a melhor pizza de São Paulo?

São Paulo é conhecida por ter um restaurante a cada esquina e diversas opções de gastronomias, como a italiana, o que explica o grande número de pizzarias espalhadas pela cidade.

Ao Paladar, chefs renomados da capital paulista, revelaram que tem suas pizzarias preferidas e uma citada por eles foi a “Carlos Pizza”, que se destaca principalmente pelos ingredientes que utiliza, produzindo uma das melhores pizzas de SP

Um dos diferenciais é o cuidado que o estabelecimento tem no preparo das pizzas. O molho, por exemplo, é feito com os tomates assados e tostados no forno a lenha, o que eleva muito o nível da pizzaria. A qualidade da fermentação das massas é outro fatos que chama atenção.

Além disso, há uma grande variedade de queijos utilizados pela casa na confecção dos pratos. Em 2023, o Paladar elegeu a pizza de mussarela da Carlos Pizza como a melhor da cidade.

Endereços: Alameda Tietê, 658 (Jardins) / Rua Harmonia, 501 (Vila Madalena).

